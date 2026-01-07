- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
38 (95.00%)
Negociações com perda:
2 (5.00%)
Melhor negociação:
9.60 USD
Pior negociação:
-19.56 USD
Lucro bruto:
208.61 USD (3 689 pips)
Perda bruta:
-32.01 USD (1 215 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (163.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
163.07 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
58.79%
Depósito máximo carregado:
35.12%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
9.03
Negociações longas:
39 (97.50%)
Negociações curtas:
1 (2.50%)
Fator de lucro:
6.52
Valor esperado:
4.42 USD
Lucro médio:
5.49 USD
Perda média:
-16.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.56 USD (1)
Crescimento mensal:
1.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.17 USD
Máximo:
19.56 USD (0.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.20% (19.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.65% (65.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.h
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.h
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
