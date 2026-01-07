- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
38 (95.00%)
亏损交易:
2 (5.00%)
最好交易:
9.60 USD
最差交易:
-19.56 USD
毛利:
208.61 USD (3 689 pips)
毛利亏损:
-32.01 USD (1 215 pips)
最大连续赢利:
20 (163.07 USD)
最大连续盈利:
163.07 USD (20)
夏普比率:
0.77
交易活动:
58.79%
最大入金加载:
35.12%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
9.03
长期交易:
39 (97.50%)
短期交易:
1 (2.50%)
利润因子:
6.52
预期回报:
4.42 USD
平均利润:
5.49 USD
平均损失:
-16.01 USD
最大连续失误:
1 (-19.56 USD)
最大连续亏损:
-19.56 USD (1)
每月增长:
1.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.17 USD
最大值:
19.56 USD (0.20%)
相对跌幅:
结余:
0.20% (19.56 USD)
净值:
0.65% (65.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.h
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.h
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.60 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +163.07 USD
最大连续亏损: -19.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
