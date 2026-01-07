- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
6 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.49 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
29.91 USD (3 050 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
6 (29.91 USD)
最大連続利益:
29.91 USD (6)
シャープレシオ:
19.65
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (50.00%)
短いトレード:
3 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.99 USD
平均利益:
4.99 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
8.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.49 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +29.91 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Follow me is using Indonesian forex broker. It's using expert advisor. It's single shot. After +150pips, it will stop trading.
レビューなし