Negociações:
6
Negociações com lucro:
6 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
5.49 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
29.91 USD (3 050 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (29.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.91 USD (6)
Índice de Sharpe:
19.65
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (50.00%)
Negociações curtas:
3 (50.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.99 USD
Lucro médio:
4.99 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.49 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +29.91 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Follow me is using Indonesian forex broker. It's using expert advisor. It's single shot. After +150pips, it will stop trading.
