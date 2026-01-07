SinaisSeções
Arya Yudhistira

Follow Me

Arya Yudhistira
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
6 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
5.49 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
29.91 USD (3 050 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (29.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.91 USD (6)
Índice de Sharpe:
19.65
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (50.00%)
Negociações curtas:
3 (50.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.99 USD
Lucro médio:
4.99 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.49 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +29.91 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Follow me is using Indonesian forex broker. It's using expert advisor. It's single shot. After +150pips, it will stop trading. 
2026.01.07 12:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
