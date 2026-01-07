- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
13.42 USD
최악의 거래:
-29.74 USD
총 수익:
43.33 USD (3 731 pips)
총 손실:
-29.74 USD (1 477 pips)
연속 최대 이익:
6 (29.91 USD)
연속 최대 이익:
29.91 USD (6)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
5.65%
최대 입금량:
1.25%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.46
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
1.70 USD
평균 이익:
6.19 USD
평균 손실:
-29.74 USD
연속 최대 손실:
1 (-29.74 USD)
연속 최대 손실:
-29.74 USD (1)
월별 성장률:
3.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
29.74 USD (7.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.98% (29.74 USD)
자본금별:
6.99% (23.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.42 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +29.91 USD
연속 최대 손실: -29.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Follow me is using Indonesian forex broker. It's using expert advisor. It's single shot. After +150pips, it will stop trading.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
4%
0
0
USD
USD
342
USD
USD
1
100%
8
87%
6%
1.45
1.70
USD
USD
8%
1:500