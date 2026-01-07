- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
13.42 USD
Худший трейд:
-29.74 USD
Общая прибыль:
63.63 USD (4 766 pips)
Общий убыток:
-29.74 USD (1 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (29.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.72 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
4.36%
Макс. загрузка депозита:
1.25%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.14
Длинных трейдов:
3 (30.00%)
Коротких трейдов:
7 (70.00%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
3.39 USD
Средняя прибыль:
7.07 USD
Средний убыток:
-29.74 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.74 USD (1)
Прирост в месяц:
9.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.74 USD (7.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.98% (29.74 USD)
По эквити:
6.99% (23.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|34
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Follow me is using Indonesian forex broker. It's using expert advisor. It's single shot. After +150pips, it will stop trading.
Нет отзывов
