- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
38 (86.36%)
損失トレード:
6 (13.64%)
ベストトレード:
3.57 USD
最悪のトレード:
-5.53 USD
総利益:
48.37 USD (4 815 pips)
総損失:
-8.62 USD (860 pips)
最大連続の勝ち:
13 (13.62 USD)
最大連続利益:
13.96 USD (7)
シャープレシオ:
0.65
取引アクティビティ:
5.18%
最大入金額:
50.53%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
7.00
長いトレード:
17 (38.64%)
短いトレード:
27 (61.36%)
プロフィットファクター:
5.61
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-1.44 USD
最大連続の負け:
2 (-2.01 USD)
最大連続損失:
-5.53 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.68 USD (4.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.96% (5.68 USD)
エクイティによる:
19.55% (21.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|40
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.57 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.62 USD
最大連続損失: -2.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
一次一单
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
1
0%
44
86%
5%
5.61
0.90
USD
USD
20%
1:500