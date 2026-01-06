- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
38 (86.36%)
Убыточных трейдов:
6 (13.64%)
Лучший трейд:
3.57 USD
Худший трейд:
-5.53 USD
Общая прибыль:
48.37 USD (4 815 pips)
Общий убыток:
-8.62 USD (860 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (13.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.96 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.65
Торговая активность:
5.18%
Макс. загрузка депозита:
50.53%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
7.00
Длинных трейдов:
17 (38.64%)
Коротких трейдов:
27 (61.36%)
Профит фактор:
5.61
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-1.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.53 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.68 USD (4.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.96% (5.68 USD)
По эквити:
19.55% (21.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|40
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.57 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.62 USD
Макс. убыток в серии: -2.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
一次一单
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
1
0%
44
86%
5%
5.61
0.90
USD
USD
20%
1:500