Negociações:
44
Negociações com lucro:
38 (86.36%)
Negociações com perda:
6 (13.64%)
Melhor negociação:
3.57 USD
Pior negociação:
-5.53 USD
Lucro bruto:
48.37 USD (4 815 pips)
Perda bruta:
-8.62 USD (860 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (13.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.96 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.65
Atividade de negociação:
5.18%
Depósito máximo carregado:
50.53%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
7.00
Negociações longas:
17 (38.64%)
Negociações curtas:
27 (61.36%)
Fator de lucro:
5.61
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-1.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.53 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.68 USD (4.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.96% (5.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.55% (21.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|40
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
