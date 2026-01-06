- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
22 (84.61%)
손실 거래:
4 (15.38%)
최고의 거래:
2.26 USD
최악의 거래:
-5.53 USD
총 수익:
25.10 USD (2 498 pips)
총 손실:
-8.21 USD (820 pips)
연속 최대 이익:
13 (13.62 USD)
연속 최대 이익:
13.62 USD (13)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
4.00%
최대 입금량:
50.53%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
2.97
롱(주식매수):
11 (42.31%)
숏(주식차입매도):
15 (57.69%)
수익 요인:
3.06
기대수익:
0.65 USD
평균 이익:
1.14 USD
평균 손실:
-2.05 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.01 USD)
연속 최대 손실:
-5.53 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.68 USD (4.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.96% (5.68 USD)
자본금별:
19.55% (21.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.26 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +13.62 USD
연속 최대 손실: -2.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
一次一单
리뷰 없음
