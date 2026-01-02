シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BTI LIVE STREAM ACCOUNT
Marcel Himmerich

BTI LIVE STREAM ACCOUNT

Marcel Himmerich
レビュー0件
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
0
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

データがありません

  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2. Bahasa Indonesia Version (Disclaimer & Harga)

Hanya Sebagai Track Record & Transparansi

  • Bukan Untuk Dicopy: Sinyal ini dibuat terutama sebagai bukti nyata (track record) konsistensi sistem trading BTI.

  • Harga Langganan Tinggi: Harga sengaja dibuat tinggi karena akun ini bukan ditujukan untuk copy-trading massal. Fokus saya adalah transparansi hasil dari disiplin risiko 2%.

  • Bukti Live: Anda bisa melihat semua eksekusi trade ini secara langsung di live stream YouTube "Bule Trader Indonesia".


1. English Version 

Bule Trader Indonesia – Precision & Discipline

Welcome to the official signal of BTI. This account is traded live during my YouTube streams to demonstrate institutional-level discipline in the retail market.

Strategy & Risk Management:

  • Strict 2% Risk: I risk exactly 2% of the account balance per trade – no exceptions.

  • XAUUSD Specialist: Focus on high-liquidity gold markets using my proprietary BTI Script.

  • Psychology First: No revenge trading, no grid, and no martingale.

  • Transparency: Every trade is planned and executed live on camera.

Follow for consistent, rule-based trading. Watch the execution live on my YouTube channel "Bule Trader Indonesia".

2. Bahasa Indonesia Version 

Bule Trader Indonesia – Sinyal Trading Disiplin

Selamat datang di sinyal resmi BTI. Akun ini dikelola secara live di YouTube untuk mengedukasi trader Indonesia tentang pentingnya psikologi dan manajemen risiko yang sehat.

Aturan Trading:

  • Risiko Tetap 2%: Saya hanya merisikokan 2% dari saldo akun per trade untuk menjaga modal jangka panjang.

  • BTI Custom Script: Menggunakan indikator khusus BTI untuk akurasi entri yang lebih tinggi.

  • Tanpa Emosi: Trading berdasarkan sistem, bukan tebakan. Fokus pada konsistensi, bukan cepat kaya.

  • Live Execution: Anda bisa melihat proses berpikir saya saat open posisi di YouTube "Bule Trader Indonesia".

Gabung di komunitas Discord kami untuk diskusi lebih dalam.


レビューなし
2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録