  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
14
이익 거래:
5 (35.71%)
손실 거래:
9 (64.29%)
최고의 거래:
48.84 USD
최악의 거래:
-39.61 USD
총 수익:
157.01 USD (3 193 pips)
총 손실:
-204.42 USD (1 880 pips)
연속 최대 이익:
1 (48.84 USD)
연속 최대 이익:
48.84 USD (1)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
2.25%
최대 입금량:
15.97%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
5 (35.71%)
숏(주식차입매도):
9 (64.29%)
수익 요인:
0.77
기대수익:
-3.39 USD
평균 이익:
31.40 USD
평균 손실:
-22.71 USD
연속 최대 손실:
4 (-90.47 USD)
연속 최대 손실:
-90.47 USD (4)
월별 성장률:
-4.73%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
86.71 USD
최대한의:
135.31 USD (12.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.79% (134.41 USD)
자본금별:
1.71% (16.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.r 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.r -47
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.r 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +48.84 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +48.84 USD
연속 최대 손실: -90.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

2. Bahasa Indonesia Version (Disclaimer & Harga)

Hanya Sebagai Track Record & Transparansi

  • Bukan Untuk Dicopy: Sinyal ini dibuat terutama sebagai bukti nyata (track record) konsistensi sistem trading BTI.

  • Harga Langganan Tinggi: Harga sengaja dibuat tinggi karena akun ini bukan ditujukan untuk copy-trading massal. Fokus saya adalah transparansi hasil dari disiplin risiko 2%.

  • Bukti Live: Anda bisa melihat semua eksekusi trade ini secara langsung di live stream YouTube "Bule Trader Indonesia".


1. English Version 

Bule Trader Indonesia – Precision & Discipline

Welcome to the official signal of BTI. This account is traded live during my YouTube streams to demonstrate institutional-level discipline in the retail market.

Strategy & Risk Management:

  • Strict 2% Risk: I risk exactly 2% of the account balance per trade – no exceptions.

  • XAUUSD Specialist: Focus on high-liquidity gold markets using my proprietary BTI Script.

  • Psychology First: No revenge trading, no grid, and no martingale.

  • Transparency: Every trade is planned and executed live on camera.

Follow for consistent, rule-based trading. Watch the execution live on my YouTube channel "Bule Trader Indonesia".

2. Bahasa Indonesia Version 

Bule Trader Indonesia – Sinyal Trading Disiplin

Selamat datang di sinyal resmi BTI. Akun ini dikelola secara live di YouTube untuk mengedukasi trader Indonesia tentang pentingnya psikologi dan manajemen risiko yang sehat.

Aturan Trading:

  • Risiko Tetap 2%: Saya hanya merisikokan 2% dari saldo akun per trade untuk menjaga modal jangka panjang.

  • BTI Custom Script: Menggunakan indikator khusus BTI untuk akurasi entri yang lebih tinggi.

  • Tanpa Emosi: Trading berdasarkan sistem, bukan tebakan. Fokus pada konsistensi, bukan cepat kaya.

  • Live Execution: Anda bisa melihat proses berpikir saya saat open posisi di YouTube "Bule Trader Indonesia".

Gabung di komunitas Discord kami untuk diskusi lebih dalam.


리뷰 없음
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
