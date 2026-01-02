- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|-47
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
2. Bahasa Indonesia Version (Disclaimer & Harga)
Hanya Sebagai Track Record & Transparansi
-
Bukan Untuk Dicopy: Sinyal ini dibuat terutama sebagai bukti nyata (track record) konsistensi sistem trading BTI.
-
Harga Langganan Tinggi: Harga sengaja dibuat tinggi karena akun ini bukan ditujukan untuk copy-trading massal. Fokus saya adalah transparansi hasil dari disiplin risiko 2%.
-
Bukti Live: Anda bisa melihat semua eksekusi trade ini secara langsung di live stream YouTube "Bule Trader Indonesia".
1. English Version
Bule Trader Indonesia – Precision & Discipline
Welcome to the official signal of BTI. This account is traded live during my YouTube streams to demonstrate institutional-level discipline in the retail market.
Strategy & Risk Management:
-
Strict 2% Risk: I risk exactly 2% of the account balance per trade – no exceptions.
-
XAUUSD Specialist: Focus on high-liquidity gold markets using my proprietary BTI Script.
-
Psychology First: No revenge trading, no grid, and no martingale.
-
Transparency: Every trade is planned and executed live on camera.
Follow for consistent, rule-based trading. Watch the execution live on my YouTube channel "Bule Trader Indonesia".
2. Bahasa Indonesia Version
Bule Trader Indonesia – Sinyal Trading Disiplin
Selamat datang di sinyal resmi BTI. Akun ini dikelola secara live di YouTube untuk mengedukasi trader Indonesia tentang pentingnya psikologi dan manajemen risiko yang sehat.
Aturan Trading:
-
Risiko Tetap 2%: Saya hanya merisikokan 2% dari saldo akun per trade untuk menjaga modal jangka panjang.
-
BTI Custom Script: Menggunakan indikator khusus BTI untuk akurasi entri yang lebih tinggi.
-
Tanpa Emosi: Trading berdasarkan sistem, bukan tebakan. Fokus pada konsistensi, bukan cepat kaya.
-
Live Execution: Anda bisa melihat proses berpikir saya saat open posisi di YouTube "Bule Trader Indonesia".
Gabung di komunitas Discord kami untuk diskusi lebih dalam.
