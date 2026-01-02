Bule Trader Indonesia – Precision & Discipline

Welcome to the official signal of BTI. This account is traded live during my YouTube streams to demonstrate institutional-level discipline in the retail market.

Strategy & Risk Management:

Strict 2% Risk: I risk exactly 2% of the account balance per trade – no exceptions.

XAUUSD Specialist: Focus on high-liquidity gold markets using my proprietary BTI Script.

Psychology First: No revenge trading, no grid, and no martingale.

Transparency: Every trade is planned and executed live on camera.

Follow for consistent, rule-based trading. Watch the execution live on my YouTube channel "Bule Trader Indonesia".