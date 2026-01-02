- Incremento
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
2. Bahasa Indonesia Version (Disclaimer & Harga)
Hanya Sebagai Track Record & Transparansi
-
Bukan Untuk Dicopy: Sinyal ini dibuat terutama sebagai bukti nyata (track record) konsistensi sistem trading BTI.
-
Harga Langganan Tinggi: Harga sengaja dibuat tinggi karena akun ini bukan ditujukan untuk copy-trading massal. Fokus saya adalah transparansi hasil dari disiplin risiko 2%.
-
Bukti Live: Anda bisa melihat semua eksekusi trade ini secara langsung di live stream YouTube "Bule Trader Indonesia".
1. English Version
Bule Trader Indonesia – Precision & Discipline
Welcome to the official signal of BTI. This account is traded live during my YouTube streams to demonstrate institutional-level discipline in the retail market.
Strategy & Risk Management:
-
Strict 2% Risk: I risk exactly 2% of the account balance per trade – no exceptions.
-
XAUUSD Specialist: Focus on high-liquidity gold markets using my proprietary BTI Script.
-
Psychology First: No revenge trading, no grid, and no martingale.
-
Transparency: Every trade is planned and executed live on camera.
Follow for consistent, rule-based trading. Watch the execution live on my YouTube channel "Bule Trader Indonesia".
2. Bahasa Indonesia Version
Bule Trader Indonesia – Sinyal Trading Disiplin
Selamat datang di sinyal resmi BTI. Akun ini dikelola secara live di YouTube untuk mengedukasi trader Indonesia tentang pentingnya psikologi dan manajemen risiko yang sehat.
Aturan Trading:
-
Risiko Tetap 2%: Saya hanya merisikokan 2% dari saldo akun per trade untuk menjaga modal jangka panjang.
-
BTI Custom Script: Menggunakan indikator khusus BTI untuk akurasi entri yang lebih tinggi.
-
Tanpa Emosi: Trading berdasarkan sistem, bukan tebakan. Fokus pada konsistensi, bukan cepat kaya.
-
Live Execution: Anda bisa melihat proses berpikir saya saat open posisi di YouTube "Bule Trader Indonesia".
Gabung di komunitas Discord kami untuk diskusi lebih dalam.