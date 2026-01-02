SignalsSections
Marcel Himmerich

BTI LIVE STREAM ACCOUNT

Marcel Himmerich
FPMarketsLLC-Live
1:500
Distribution

  • Deposit load
  • Drawdown
2. Bahasa Indonesia Version (Disclaimer & Harga)

Hanya Sebagai Track Record & Transparansi

  • Bukan Untuk Dicopy: Sinyal ini dibuat terutama sebagai bukti nyata (track record) konsistensi sistem trading BTI.

  • Harga Langganan Tinggi: Harga sengaja dibuat tinggi karena akun ini bukan ditujukan untuk copy-trading massal. Fokus saya adalah transparansi hasil dari disiplin risiko 2%.

  • Bukti Live: Anda bisa melihat semua eksekusi trade ini secara langsung di live stream YouTube "Bule Trader Indonesia".


1. English Version 

Bule Trader Indonesia – Precision & Discipline

Welcome to the official signal of BTI. This account is traded live during my YouTube streams to demonstrate institutional-level discipline in the retail market.

Strategy & Risk Management:

  • Strict 2% Risk: I risk exactly 2% of the account balance per trade – no exceptions.

  • XAUUSD Specialist: Focus on high-liquidity gold markets using my proprietary BTI Script.

  • Psychology First: No revenge trading, no grid, and no martingale.

  • Transparency: Every trade is planned and executed live on camera.

Follow for consistent, rule-based trading. Watch the execution live on my YouTube channel "Bule Trader Indonesia".

2. Bahasa Indonesia Version 

Bule Trader Indonesia – Sinyal Trading Disiplin

Selamat datang di sinyal resmi BTI. Akun ini dikelola secara live di YouTube untuk mengedukasi trader Indonesia tentang pentingnya psikologi dan manajemen risiko yang sehat.

Aturan Trading:

  • Risiko Tetap 2%: Saya hanya merisikokan 2% dari saldo akun per trade untuk menjaga modal jangka panjang.

  • BTI Custom Script: Menggunakan indikator khusus BTI untuk akurasi entri yang lebih tinggi.

  • Tanpa Emosi: Trading berdasarkan sistem, bukan tebakan. Fokus pada konsistensi, bukan cepat kaya.

  • Live Execution: Anda bisa melihat proses berpikir saya saat open posisi di YouTube "Bule Trader Indonesia".

Gabung di komunitas Discord kami untuk diskusi lebih dalam.


2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
