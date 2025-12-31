- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
37.62 USD
最悪のトレード:
-32.28 USD
総利益:
69.12 USD (43 029 pips)
総損失:
-47.45 USD (47 441 pips)
最大連続の勝ち:
2 (42.18 USD)
最大連続利益:
42.18 USD (2)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
4.00%
最大入金額:
88.04%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
2.71 USD
平均利益:
13.82 USD
平均損失:
-15.82 USD
最大連続の負け:
2 (-15.17 USD)
最大連続損失:
-32.28 USD (1)
月間成長:
22.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
32.28 USD (22.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.46% (32.28 USD)
エクイティによる:
8.34% (8.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-4.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.62 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +42.18 USD
最大連続損失: -15.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
0%
8
62%
4%
1.45
2.71
USD
USD
23%
1:100