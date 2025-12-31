- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
37.62 USD
Худший трейд:
-32.28 USD
Общая прибыль:
69.12 USD (43 029 pips)
Общий убыток:
-47.45 USD (47 441 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (42.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.18 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
4.00%
Макс. загрузка депозита:
88.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
2.71 USD
Средняя прибыль:
13.82 USD
Средний убыток:
-15.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.28 USD (1)
Прирост в месяц:
22.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.28 USD (22.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.46% (32.28 USD)
По эквити:
8.34% (8.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-4.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
