- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
37.62 USD
最差交易:
-32.28 USD
毛利:
69.12 USD (43 029 pips)
毛利亏损:
-47.45 USD (47 441 pips)
最大连续赢利:
2 (42.18 USD)
最大连续盈利:
42.18 USD (2)
夏普比率:
0.23
交易活动:
4.00%
最大入金加载:
88.04%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.67
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
1.46
预期回报:
2.71 USD
平均利润:
13.82 USD
平均损失:
-15.82 USD
最大连续失误:
2 (-15.17 USD)
最大连续亏损:
-32.28 USD (1)
每月增长:
22.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.28 USD (22.70%)
相对跌幅:
结余:
23.46% (32.28 USD)
净值:
8.34% (8.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-4.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.62 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +42.18 USD
最大连续亏损: -15.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
0%
8
62%
4%
1.45
2.71
USD
USD
23%
1:100