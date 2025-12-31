- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
37.62 USD
Pior negociação:
-32.28 USD
Lucro bruto:
69.12 USD (43 029 pips)
Perda bruta:
-47.45 USD (47 441 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (42.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.18 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
4.00%
Depósito máximo carregado:
88.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
2.71 USD
Lucro médio:
13.82 USD
Perda média:
-15.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-15.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.28 USD (1)
Crescimento mensal:
22.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.28 USD (22.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.46% (32.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.34% (8.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-4.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.62 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +42.18 USD
Máxima perda consecutiva: -15.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
0%
8
62%
4%
1.45
2.71
USD
USD
23%
1:100