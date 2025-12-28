- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
4.86 USD
最悪のトレード:
-1.76 USD
総利益:
29.53 USD (29 527 pips)
総損失:
-1.76 USD (1 755 pips)
最大連続の勝ち:
6 (24.79 USD)
最大連続利益:
24.79 USD (6)
シャープレシオ:
1.58
取引アクティビティ:
1.83%
最大入金額:
57.17%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
15.78
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
16.78
期待されたペイオフ:
3.09 USD
平均利益:
3.69 USD
平均損失:
-1.76 USD
最大連続の負け:
1 (-1.76 USD)
最大連続損失:
-1.76 USD (1)
月間成長:
27.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.76 USD (1.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.68% (1.76 USD)
エクイティによる:
27.18% (28.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|28
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.86 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +24.79 USD
最大連続損失: -1.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
