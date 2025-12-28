- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
4.86 USD
Pior negociação:
-1.76 USD
Lucro bruto:
29.53 USD (29 527 pips)
Perda bruta:
-1.76 USD (1 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (24.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.79 USD (6)
Índice de Sharpe:
1.58
Atividade de negociação:
1.83%
Depósito máximo carregado:
57.17%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
15.78
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
16.78
Valor esperado:
3.09 USD
Lucro médio:
3.69 USD
Perda média:
-1.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.76 USD (1)
Crescimento mensal:
27.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.76 USD (1.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.68% (1.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.18% (28.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|28
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
