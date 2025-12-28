- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
4.86 USD
最差交易:
-1.76 USD
毛利:
29.53 USD (29 527 pips)
毛利亏损:
-1.76 USD (1 755 pips)
最大连续赢利:
6 (24.79 USD)
最大连续盈利:
24.79 USD (6)
夏普比率:
1.58
交易活动:
1.83%
最大入金加载:
57.17%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
15.78
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
16.78
预期回报:
3.09 USD
平均利润:
3.69 USD
平均损失:
-1.76 USD
最大连续失误:
1 (-1.76 USD)
最大连续亏损:
-1.76 USD (1)
每月增长:
27.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.76 USD (1.68%)
相对跌幅:
结余:
1.68% (1.76 USD)
净值:
27.18% (28.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|28
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.86 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +24.79 USD
最大连续亏损: -1.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
128
USD
USD
1
0%
9
88%
2%
16.77
3.09
USD
USD
27%
1:500