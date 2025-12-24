シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Buddha Beam 3
Ji Jaeyeong

Buddha Beam 3

Ji Jaeyeong
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -88%
Exness-Real17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
7 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-148.43 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-880.46 USD (44 874 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.89
取引アクティビティ:
1.18%
最大入金額:
90.98%
最近のトレード:
55 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
5 (71.43%)
短いトレード:
2 (28.57%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-125.78 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-125.78 USD
最大連続の負け:
7 (-880.46 USD)
最大連続損失:
-880.46 USD (7)
月間成長:
-88.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
880.46 USD
最大の:
880.46 USD (88.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.05% (880.46 USD)
エクイティによる:
37.84% (90.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -526
ETHUSD -355
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -42K
ETHUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -880.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
レビューなし
2025.12.28 11:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.28 10:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.27 18:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 15:14
Share of trading days is too low
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 15:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 18:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 18:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
