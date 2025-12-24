- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
7 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-148.43 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-880.46 USD (44 874 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.89
取引アクティビティ:
1.18%
最大入金額:
90.98%
最近のトレード:
55 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
5 (71.43%)
短いトレード:
2 (28.57%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-125.78 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-125.78 USD
最大連続の負け:
7 (-880.46 USD)
最大連続損失:
-880.46 USD (7)
月間成長:
-88.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
880.46 USD
最大の:
880.46 USD (88.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.05% (880.46 USD)
エクイティによる:
37.84% (90.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|ETHUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-526
|ETHUSD
|-355
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-42K
|ETHUSD
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -880.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-88%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
1
100%
7
0%
1%
0.00
-125.78
USD
USD
88%
1:500