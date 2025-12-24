- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
2 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-125.38 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-245.74 USD (10 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-21.50
Atividade de negociação:
1.18%
Depósito máximo carregado:
11.54%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
2 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-122.87 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-122.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-245.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-245.74 USD (2)
Crescimento mensal:
-24.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
245.74 USD
Máximo:
245.74 USD (24.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.57% (245.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.31% (116.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-125
|ETHUSD
|-120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-10K
|ETHUSD
|-903
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-25%
0
0
USD
USD
754
USD
USD
1
100%
2
0%
1%
0.00
-122.87
USD
USD
25%
1:500