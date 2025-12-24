SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Buddha Beam 3
Ji Jaeyeong

Buddha Beam 3

Ji Jaeyeong
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -13%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-125.38 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-125.38 USD (10 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
23 segundos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-125.38 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-125.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-125.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-125.38 USD (1)
Crecimiento al mes:
-12.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.38 USD
Máxima:
125.38 USD (12.54%)
Reducción relativa:
De balance:
12.54% (-0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -125 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -125.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Share of trading days is too low
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 15:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 18:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 18:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
