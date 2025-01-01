Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank
Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.Neues Signal auswählen
Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:
- Wachstum
- 237%
- Abonnenten
- 8
- Wochen
- 63
- Trades
- 563
- Win
- 58%
- Profit-Faktor
- 1.47
- Max. Rückgang
- 22%
- Wachstum
- 1 647%
- Abonnenten
- 72
- Wochen
- 216
- Trades
- 5540
- Win
- 63%
- Profit-Faktor
- 1.68
- Max. Rückgang
- 21%
- Wachstum
- 630%
- Abonnenten
- 6
- Wochen
- 211
- Trades
- 2021
- Win
- 74%
- Profit-Faktor
- 1.71
- Max. Rückgang
- 33%
- Wachstum
- 643%
- Abonnenten
- 37
- Wochen
- 49
- Trades
- 152
- Win
- 95%
- Profit-Faktor
- 2.06
- Max. Rückgang
- 34%
- Wachstum
- 5 247%
- Abonnenten
- 3
- Wochen
- 242
- Trades
- 1479
- Win
- 75%
- Profit-Faktor
- 1.86
- Max. Rückgang
- 26%
- Wachstum
- 324%
- Abonnenten
- 15
- Wochen
- 75
- Trades
- 459
- Win
- 49%
- Profit-Faktor
- 1.46
- Max. Rückgang
- 17%
- Wachstum
- 1 667%
- Abonnenten
- 4
- Wochen
- 161
- Trades
- 639
- Win
- 78%
- Profit-Faktor
- 3.13
- Max. Rückgang
- 38%
- Wachstum
- 1 005%
- Abonnenten
- 80
- Wochen
- 32
- Trades
- 743
- Win
- 79%
- Profit-Faktor
- 3.76
- Max. Rückgang
- 21%
- Wachstum
- 1 783%
- Abonnenten
- 119
- Wochen
- 55
- Trades
- 1660
- Win
- 79%
- Profit-Faktor
- 5.99
- Max. Rückgang
- 33%
- Wachstum
- 3 212%
- Abonnenten
- 2
- Wochen
- 39
- Trades
- 2480
- Win
- 59%
- Profit-Faktor
- 1.48
- Max. Rückgang
- 36%
Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.