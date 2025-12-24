シグナルセクション
BVI MultiTrade System IntraDay

Vladimir Tsyrulnik
レビュー0件
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
0
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -0.00 USD

Новая улучшенная версия торговой системы BVI v.4.1, разработанная для внутридневной торговли на валютных парах. Рабочий таймфрейм - 15 минут. Максимально адаптирована для пары EURUSD, однако устойчива и на других парах. Данный релиз настроен на торговлю по 6 парам (EURUSD, GBPUSD, EURCAD, USDCAD, EURGBP и XAUUSD). Однако программа позволяет эффективно одновременно торговать на 10 валютных парах + золото и нефть. Торговый робот имеет широкий набор настроек по контролю рисков, чувствительности к шумам, адаптивности по времени суток и торговым сессиям, по подбору необходимых фильтров, а также в распоряжении устойчивые защитные процедуры (фиксация прибыли, тонкий трейлинг и др.). Представленный реальный торговый счет настроен с разными рискми по инструментам для получения максимально устойчивого результата. Программа использует несколько технологий собственной разработки, идеи которых появились более 10 лет назад. Код постоянно совершенствовался и сегодня представлен уважаемой публике. Вначале автором предлагается активное наблюдение, ну а затем, при желании и использование программного комплекса (сигналов) во благо вашим целям. При наличии должного терпения предполагаемый уровень доходности по паре EURUSD - от 50-75% годовых и более (при крайне консервативной торговой модели и комфортном рабочем процессе), но возможен и более агрессивный формат. Основное качество торговой системы BVI v.4.1 - высокая стрессоустойчивость депозита, что и было основной целью разработчика на протяжении многих лет. Спасибо Вам, если все это прочитали и тем более заинтересовались! Удачи!!


2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
