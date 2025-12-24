信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BVI MultiTrade System IntraDay
Vladimir Tsyrulnik

BVI MultiTrade System IntraDay

Vladimir Tsyrulnik
0条评论
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
0
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

无数据

  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Новая улучшенная версия торговой системы BVI v.4.1, разработанная для внутридневной торговли на валютных парах. Рабочий таймфрейм - 15 минут. Максимально адаптирована для пары EURUSD, однако устойчива и на других парах. Данный релиз настроен на торговлю по 6 парам (EURUSD, GBPUSD, EURCAD, USDCAD, EURGBP и XAUUSD). Однако программа позволяет эффективно одновременно торговать на 10 валютных парах + золото и нефть. Торговый робот имеет широкий набор настроек по контролю рисков, чувствительности к шумам, адаптивности по времени суток и торговым сессиям, по подбору необходимых фильтров, а также в распоряжении устойчивые защитные процедуры (фиксация прибыли, тонкий трейлинг и др.). Представленный реальный торговый счет настроен с разными рискми по инструментам для получения максимально устойчивого результата. Программа использует несколько технологий собственной разработки, идеи которых появились более 10 лет назад. Код постоянно совершенствовался и сегодня представлен уважаемой публике. Вначале автором предлагается активное наблюдение, ну а затем, при желании и использование программного комплекса (сигналов) во благо вашим целям. При наличии должного терпения предполагаемый уровень доходности по паре EURUSD - от 50-75% годовых и более (при крайне консервативной торговой модели и комфортном рабочем процессе), но возможен и более агрессивный формат. Основное качество торговой системы BVI v.4.1 - высокая стрессоустойчивость депозита, что и было основной целью разработчика на протяжении многих лет. Спасибо Вам, если все это прочитали и тем более заинтересовались! Удачи!!


没有评论
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册