Sinais / MetaTrader 4 / BVI MultiTrade System IntraDay
Vladimir Tsyrulnik

BVI MultiTrade System IntraDay

Vladimir Tsyrulnik
0 comentários
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Sem dados

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Новая улучшенная версия торговой системы BVI v.4.1, разработанная для внутридневной торговли на валютных парах. Рабочий таймфрейм - 15 минут. Максимально адаптирована для пары EURUSD, однако устойчива и на других парах. Данный релиз настроен на торговлю по 6 парам (EURUSD, GBPUSD, EURCAD, USDCAD, EURGBP и XAUUSD). Однако программа позволяет эффективно одновременно торговать на 10 валютных парах + золото и нефть. Торговый робот имеет широкий набор настроек по контролю рисков, чувствительности к шумам, адаптивности по времени суток и торговым сессиям, по подбору необходимых фильтров, а также в распоряжении устойчивые защитные процедуры (фиксация прибыли, тонкий трейлинг и др.). Представленный реальный торговый счет настроен с разными рискми по инструментам для получения максимально устойчивого результата. Программа использует несколько технологий собственной разработки, идеи которых появились более 10 лет назад. Код постоянно совершенствовался и сегодня представлен уважаемой публике. Вначале автором предлагается активное наблюдение, ну а затем, при желании и использование программного комплекса (сигналов) во благо вашим целям. При наличии должного терпения предполагаемый уровень доходности по паре EURUSD - от 50-75% годовых и более (при крайне консервативной торговой модели и комфортном рабочем процессе), но возможен и более агрессивный формат. Основное качество торговой системы BVI v.4.1 - высокая стрессоустойчивость депозита, что и было основной целью разработчика на протяжении многих лет. Спасибо Вам, если все это прочитали и тем более заинтересовались! Удачи!!


Sem comentários
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
