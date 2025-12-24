СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BVI MultiTrade System IntraDay
Vladimir Tsyrulnik

BVI MultiTrade System IntraDay

Vladimir Tsyrulnik
0 отзывов
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Нет данных

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Новая улучшенная версия торговой системы BVI v.4.1, разработанная для внутридневной торговли на валютных парах. Рабочий таймфрейм - 15 минут. Максимально адаптирована для пары EURUSD, однако устойчива и на других парах. Данный релиз настроен на торговлю по 6 парам (EURUSD, GBPUSD, EURCAD, USDCAD, EURGBP и XAUUSD). Однако программа позволяет эффективно одновременно торговать на 10 валютных парах + золото и нефть. Торговый робот имеет широкий набор настроек по контролю рисков, чувствительности к шумам, адаптивности по времени суток и торговым сессиям, по подбору необходимых фильтров, а также в распоряжении устойчивые защитные процедуры (фиксация прибыли, тонкий трейлинг и др.). Представленный реальный торговый счет настроен с разными рискми по инструментам для получения максимально устойчивого результата. Программа использует несколько технологий собственной разработки, идеи которых появились более 10 лет назад. Код постоянно совершенствовался и сегодня представлен уважаемой публике. Вначале автором предлагается активное наблюдение, ну а затем, при желании и использование программного комплекса (сигналов) во благо вашим целям. При наличии должного терпения предполагаемый уровень доходности по паре EURUSD - от 50-75% годовых и более (при крайне консервативной торговой модели и комфортном рабочем процессе), но возможен и более агрессивный формат. Основное качество торговой системы BVI v.4.1 - высокая стрессоустойчивость депозита, что и было основной целью разработчика на протяжении многих лет. Спасибо Вам, если все это прочитали и тем более заинтересовались! Удачи!!


Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
