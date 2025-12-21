- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
22 (29.72%)
損失トレード:
52 (70.27%)
ベストトレード:
11.09 USD
最悪のトレード:
-14.49 USD
総利益:
28.73 USD (3 292 pips)
総損失:
-162.53 USD (16 771 pips)
最大連続の勝ち:
6 (16.45 USD)
最大連続利益:
16.45 USD (6)
シャープレシオ:
-0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
83.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
24 (32.43%)
短いトレード:
50 (67.57%)
プロフィットファクター:
0.18
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
1.31 USD
平均損失:
-3.13 USD
最大連続の負け:
27 (-115.92 USD)
最大連続損失:
-115.92 USD (27)
月間成長:
-66.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
135.97 USD
最大の:
143.06 USD (69.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.08% (143.06 USD)
エクイティによる:
61.05% (105.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|20
|USDJPY
|12
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-66
|EURUSD
|-36
|USDJPY
|-10
|AUDUSD
|-25
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-3
|XAUUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-6.4K
|EURUSD
|-3.5K
|USDJPY
|-1.4K
|AUDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-360
|USDCAD
|-334
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.09 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +16.45 USD
最大連続損失: -115.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-67%
0
0
USD
USD
231
USD
USD
1
0%
74
29%
100%
0.17
-1.81
USD
USD
69%
1:300