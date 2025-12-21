シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ulyi
Yevhenii Trypolskyi

Ulyi

Yevhenii Trypolskyi
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -67%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
22 (29.72%)
損失トレード:
52 (70.27%)
ベストトレード:
11.09 USD
最悪のトレード:
-14.49 USD
総利益:
28.73 USD (3 292 pips)
総損失:
-162.53 USD (16 771 pips)
最大連続の勝ち:
6 (16.45 USD)
最大連続利益:
16.45 USD (6)
シャープレシオ:
-0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
83.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
24 (32.43%)
短いトレード:
50 (67.57%)
プロフィットファクター:
0.18
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
1.31 USD
平均損失:
-3.13 USD
最大連続の負け:
27 (-115.92 USD)
最大連続損失:
-115.92 USD (27)
月間成長:
-66.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
135.97 USD
最大の:
143.06 USD (69.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.08% (143.06 USD)
エクイティによる:
61.05% (105.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 24
EURUSD 20
USDJPY 12
AUDUSD 9
USDCHF 4
USDCAD 4
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -66
EURUSD -36
USDJPY -10
AUDUSD -25
USDCHF -5
USDCAD -3
XAUUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -6.4K
EURUSD -3.5K
USDJPY -1.4K
AUDUSD -2.5K
USDCHF -360
USDCAD -334
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.09 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +16.45 USD
最大連続損失: -115.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
51 より多く...
レビューなし
2025.12.26 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 10:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
