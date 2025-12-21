СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ulyi
Yevhenii Trypolskyi

Ulyi

Yevhenii Trypolskyi
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -66%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
25 (32.46%)
Убыточных трейдов:
52 (67.53%)
Лучший трейд:
11.09 USD
Худший трейд:
-14.49 USD
Общая прибыль:
31.34 USD (3 654 pips)
Общий убыток:
-162.53 USD (16 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (16.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.85%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
26 (33.77%)
Коротких трейдов:
51 (66.23%)
Профит фактор:
0.19
Мат. ожидание:
-1.70 USD
Средняя прибыль:
1.25 USD
Средний убыток:
-3.13 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-115.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.92 USD (27)
Прирост в месяц:
-66.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.97 USD
Максимальная:
143.06 USD (69.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.08% (143.06 USD)
По эквити:
61.05% (105.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 25
EURUSD 21
USDJPY 13
AUDUSD 9
USDCHF 4
USDCAD 4
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -65
EURUSD -35
USDJPY -9
AUDUSD -25
USDCHF -5
USDCAD -3
XAUUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -6.3K
EURUSD -3.4K
USDJPY -1.2K
AUDUSD -2.5K
USDCHF -360
USDCAD -334
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.09 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +16.45 USD
Макс. убыток в серии: -115.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
еще 51...
Нет отзывов
2025.12.26 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 10:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ulyi
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
233
USD
2
0%
77
32%
100%
0.19
-1.70
USD
69%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.