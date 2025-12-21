- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
25 (32.46%)
Убыточных трейдов:
52 (67.53%)
Лучший трейд:
11.09 USD
Худший трейд:
-14.49 USD
Общая прибыль:
31.34 USD (3 654 pips)
Общий убыток:
-162.53 USD (16 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (16.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.85%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
26 (33.77%)
Коротких трейдов:
51 (66.23%)
Профит фактор:
0.19
Мат. ожидание:
-1.70 USD
Средняя прибыль:
1.25 USD
Средний убыток:
-3.13 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-115.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.92 USD (27)
Прирост в месяц:
-66.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.97 USD
Максимальная:
143.06 USD (69.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.08% (143.06 USD)
По эквити:
61.05% (105.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|21
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-65
|EURUSD
|-35
|USDJPY
|-9
|AUDUSD
|-25
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-3
|XAUUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-6.3K
|EURUSD
|-3.4K
|USDJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-360
|USDCAD
|-334
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.09 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +16.45 USD
Макс. убыток в серии: -115.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
еще 51...
