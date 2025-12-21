SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ulyi
Yevhenii Trypolskyi

Ulyi

Yevhenii Trypolskyi
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -66%
RoboForex-Prime
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
25 (32.46%)
Verlusttrades:
52 (67.53%)
Bester Trade:
11.09 USD
Schlechtester Trade:
-14.49 USD
Bruttoprofit:
31.34 USD (3 654 pips)
Bruttoverlust:
-162.53 USD (16 771 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (16.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.45 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
83.85%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
89
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.92
Long-Positionen:
26 (33.77%)
Short-Positionen:
51 (66.23%)
Profit-Faktor:
0.19
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-115.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-115.92 USD (27)
Wachstum pro Monat :
-66.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
135.97 USD
Maximaler:
143.06 USD (69.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.08% (143.06 USD)
Kapital:
61.05% (105.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 25
EURUSD 21
USDJPY 13
AUDUSD 9
USDCHF 4
USDCAD 4
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -65
EURUSD -35
USDJPY -9
AUDUSD -25
USDCHF -5
USDCAD -3
XAUUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -6.3K
EURUSD -3.4K
USDJPY -1.2K
AUDUSD -2.5K
USDCHF -360
USDCAD -334
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.09 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 27
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -115.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
noch 51 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.26 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 10:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ulyi
30 USD pro Monat
-66%
0
0
USD
233
USD
2
0%
77
32%
100%
0.19
-1.70
USD
69%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.