- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4.48 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
26.98 USD (26 957 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (26.98 USD)
最大連続利益:
26.98 USD (9)
シャープレシオ:
2.61
取引アクティビティ:
2.54%
最大入金額:
7.73%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
3.00 USD
平均利益:
3.00 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
8.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
4.51% (13.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.48 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +26.98 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
