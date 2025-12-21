- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
12 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
4.48 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
34.87 USD (34 835 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
12 (34.87 USD)
연속 최대 이익:
34.87 USD (12)
샤프 비율:
2.81
거래 활동:
2.54%
최대 입금량:
7.73%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
32 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
11 (91.67%)
숏(주식차입매도):
1 (8.33%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
2.91 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
11.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
4.51% (13.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.48 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +34.87 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
