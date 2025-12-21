- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.48 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
24.79 USD (24 776 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (24.79 USD)
最大连续盈利:
24.79 USD (8)
夏普比率:
2.65
交易活动:
2.54%
最大入金加载:
7.73%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
3.10 USD
平均利润:
3.10 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
8.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
4.51% (13.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.48 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +24.79 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
