Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.48 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
24.79 USD (24 776 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (24.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.79 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
2.65
Торговая активность:
2.54%
Макс. загрузка депозита:
7.73%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.10 USD
Средняя прибыль:
3.10 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.51% (13.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.48 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +24.79 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
325
USD
USD
2
100%
8
100%
3%
n/a
3.10
USD
USD
5%
1:200