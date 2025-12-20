- 成長
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1 565.20 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
3 720.30 USD (29 377 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (3 720.30 USD)
最大連続利益:
3 720.30 USD (9)
シャープレシオ:
0.94
取引アクティビティ:
91.80%
最大入金額:
0.96%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
413.37 USD
平均利益:
413.37 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
22.42%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
13.41% (2 099.70 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 565.20 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +3 720.30 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|1.29 × 42
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|5.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
I use 5EA inside 1EA to trade XAU. You can use leverage 1:100 - 1:1000. This account is Cent Account from Headway. You can also use "Copy Trade" fitur inside Headway mobile app.
レビューなし
