- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1 565.20 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
3 720.30 USD (29 377 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (3 720.30 USD)
最大连续盈利:
3 720.30 USD (9)
夏普比率:
0.94
交易活动:
91.80%
最大入金加载:
0.96%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
413.37 USD
平均利润:
413.37 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
22.42%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
13.41% (2 099.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 565.20 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +3 720.30 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|1.29 × 42
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|5.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
I use 5EA inside 1EA to trade XAU. You can use leverage 1:100 - 1:1000. This account is Cent Account from Headway. You can also use "Copy Trade" fitur inside Headway mobile app.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
4
88%
9
100%
92%
n/a
413.37
USD
USD
13%
1:500