- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1 565.20 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
3 720.30 USD (29 377 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
9 (3 720.30 USD)
연속 최대 이익:
3 720.30 USD (9)
샤프 비율:
0.94
거래 활동:
91.80%
최대 입금량:
0.96%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
413.37 USD
평균 이익:
413.37 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
22.42%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
13.41% (2 099.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|29K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 565.20 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +3 720.30 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|1.23 × 44
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 80
I use 5EA inside 1EA to trade XAU. You can use leverage 1:100 - 1:1000. This account is Cent Account from Headway. You can also use "Copy Trade" fitur inside Headway mobile app.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
4
88%
9
100%
92%
n/a
413.37
USD
USD
13%
1:500