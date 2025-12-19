- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
30 (78.94%)
損失トレード:
8 (21.05%)
ベストトレード:
39.91 USD
最悪のトレード:
-2.04 USD
総利益:
255.18 USD (2 515 204 pips)
総損失:
-5.89 USD (47 058 pips)
最大連続の勝ち:
14 (119.56 USD)
最大連続利益:
119.56 USD (14)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.09%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
122.20
長いトレード:
13 (34.21%)
短いトレード:
25 (65.79%)
プロフィットファクター:
43.32
期待されたペイオフ:
6.56 USD
平均利益:
8.51 USD
平均損失:
-0.74 USD
最大連続の負け:
2 (-0.68 USD)
最大連続損失:
-2.04 USD (1)
月間成長:
24.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.39 USD
最大の:
2.04 USD (0.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.16% (1.78 USD)
エクイティによる:
8.10% (101.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BITCOIN
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BITCOIN
|2.5M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.91 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +119.56 USD
最大連続損失: -0.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro.com-Real08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
38
78%
100%
43.32
6.56
USD
USD
8%
1:200