Marcel De Laia

FXPROBTC

Marcel De Laia
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
FxPro.com-Real08
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
24 (77.41%)
Убыточных трейдов:
7 (22.58%)
Лучший трейд:
16.38 USD
Худший трейд:
-1.78 USD
Общая прибыль:
181.39 USD (1 896 580 pips)
Общий убыток:
-3.85 USD (33 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (119.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.56 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
1.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.39%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
99.74
Длинных трейдов:
10 (32.26%)
Коротких трейдов:
21 (67.74%)
Профит фактор:
47.11
Мат. ожидание:
5.73 USD
Средняя прибыль:
7.56 USD
Средний убыток:
-0.55 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.78 USD (1)
Прирост в месяц:
17.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
1.78 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.16% (1.78 USD)
По эквити:
7.38% (82.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BITCOIN 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BITCOIN 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BITCOIN 1.9M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.38 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +119.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 01:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 15:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 13:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 13:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
