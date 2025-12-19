- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
24 (77.41%)
Убыточных трейдов:
7 (22.58%)
Лучший трейд:
16.38 USD
Худший трейд:
-1.78 USD
Общая прибыль:
181.39 USD (1 896 580 pips)
Общий убыток:
-3.85 USD (33 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (119.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.56 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
1.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.39%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
99.74
Длинных трейдов:
10 (32.26%)
Коротких трейдов:
21 (67.74%)
Профит фактор:
47.11
Мат. ожидание:
5.73 USD
Средняя прибыль:
7.56 USD
Средний убыток:
-0.55 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.78 USD (1)
Прирост в месяц:
17.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
1.78 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.16% (1.78 USD)
По эквити:
7.38% (82.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BITCOIN
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BITCOIN
|1.9M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +16.38 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +119.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
