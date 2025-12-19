- Crescimento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
30 (78.94%)
Negociações com perda:
8 (21.05%)
Melhor negociação:
39.91 USD
Pior negociação:
-2.04 USD
Lucro bruto:
255.18 USD (2 515 204 pips)
Perda bruta:
-5.89 USD (47 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (119.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.56 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
122.20
Negociações longas:
13 (34.21%)
Negociações curtas:
25 (65.79%)
Fator de lucro:
43.32
Valor esperado:
6.56 USD
Lucro médio:
8.51 USD
Perda média:
-0.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.04 USD (1)
Crescimento mensal:
24.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.39 USD
Máximo:
2.04 USD (0.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.16% (1.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.10% (101.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BITCOIN
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BITCOIN
|2.5M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.91 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +119.56 USD
Máxima perda consecutiva: -0.68 USD
