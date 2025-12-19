- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
27 (79.41%)
亏损交易:
7 (20.59%)
最好交易:
16.38 USD
最差交易:
-1.78 USD
毛利:
204.43 USD (2 200 099 pips)
毛利亏损:
-3.85 USD (33 847 pips)
最大连续赢利:
14 (119.56 USD)
最大连续盈利:
119.56 USD (14)
夏普比率:
1.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
21.39%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
21 小时
采收率:
112.69
长期交易:
13 (38.24%)
短期交易:
21 (61.76%)
利润因子:
53.10
预期回报:
5.90 USD
平均利润:
7.57 USD
平均损失:
-0.55 USD
最大连续失误:
2 (-0.68 USD)
最大连续亏损:
-1.78 USD (1)
每月增长:
20.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.39 USD
最大值:
1.78 USD (0.16%)
相对跌幅:
结余:
0.16% (1.78 USD)
净值:
7.38% (82.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BITCOIN
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BITCOIN
|2.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.38 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +119.56 USD
最大连续亏损: -0.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro.com-Real08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
34
79%
100%
53.09
5.90
USD
USD
7%
1:200