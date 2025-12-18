- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
44 (74.57%)
損失トレード:
15 (25.42%)
ベストトレード:
49.92 USD
最悪のトレード:
-24.00 USD
総利益:
264.65 USD (9 170 pips)
総損失:
-112.17 USD (4 688 pips)
最大連続の勝ち:
11 (122.65 USD)
最大連続利益:
122.65 USD (11)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.54
長いトレード:
32 (54.24%)
短いトレード:
27 (45.76%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
2.58 USD
平均利益:
6.01 USD
平均損失:
-7.48 USD
最大連続の負け:
4 (-60.04 USD)
最大連続損失:
-60.04 USD (4)
月間成長:
6.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
60.04 USD (5.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.61% (60.04 USD)
エクイティによる:
1.61% (59.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|59
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD#
|152
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD#
|4.5K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.92 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +122.65 USD
最大連続損失: -60.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
6
100%
59
74%
100%
2.35
2.58
USD
USD
2%
1:500