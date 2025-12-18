СигналыРазделы
I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

The Manta 2

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
44 (74.57%)
Убыточных трейдов:
15 (25.42%)
Лучший трейд:
49.92 USD
Худший трейд:
-24.00 USD
Общая прибыль:
264.65 USD (9 170 pips)
Общий убыток:
-112.17 USD (4 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (122.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.65 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.54
Длинных трейдов:
32 (54.24%)
Коротких трейдов:
27 (45.76%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
6.01 USD
Средний убыток:
-7.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-60.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.04 USD (4)
Прирост в месяц:
6.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.04 USD (5.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (60.04 USD)
По эквити:
1.61% (59.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD# 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD# 152
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD# 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.92 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +122.65 USD
Макс. убыток в серии: -60.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
