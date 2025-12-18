- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
44 (74.57%)
Убыточных трейдов:
15 (25.42%)
Лучший трейд:
49.92 USD
Худший трейд:
-24.00 USD
Общая прибыль:
264.65 USD (9 170 pips)
Общий убыток:
-112.17 USD (4 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (122.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.65 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.54
Длинных трейдов:
32 (54.24%)
Коротких трейдов:
27 (45.76%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
6.01 USD
Средний убыток:
-7.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-60.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.04 USD (4)
Прирост в месяц:
6.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.04 USD (5.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (60.04 USD)
По эквити:
1.61% (59.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD#
|152
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD#
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
