- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
63 (75.00%)
손실 거래:
21 (25.00%)
최고의 거래:
49.92 USD
최악의 거래:
-24.00 USD
총 수익:
369.30 USD (12 111 pips)
총 손실:
-163.48 USD (7 075 pips)
연속 최대 이익:
13 (61.91 USD)
연속 최대 이익:
122.65 USD (11)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.42%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
3.43
롱(주식매수):
40 (47.62%)
숏(주식차입매도):
44 (52.38%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
2.45 USD
평균 이익:
5.86 USD
평균 손실:
-7.78 USD
연속 최대 손실:
4 (-60.04 USD)
연속 최대 손실:
-60.04 USD (4)
월별 성장률:
3.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
60.04 USD (5.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.61% (60.04 USD)
자본금별:
3.05% (128.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD#
|206
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD#
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.92 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +61.91 USD
연속 최대 손실: -60.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
8
100%
84
75%
100%
2.25
2.45
USD
USD
3%
1:500