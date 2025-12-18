- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
44 (74.57%)
亏损交易:
15 (25.42%)
最好交易:
49.92 USD
最差交易:
-24.00 USD
毛利:
264.65 USD (9 170 pips)
毛利亏损:
-112.17 USD (4 688 pips)
最大连续赢利:
11 (122.65 USD)
最大连续盈利:
122.65 USD (11)
夏普比率:
0.29
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.11%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.54
长期交易:
32 (54.24%)
短期交易:
27 (45.76%)
利润因子:
2.36
预期回报:
2.58 USD
平均利润:
6.01 USD
平均损失:
-7.48 USD
最大连续失误:
4 (-60.04 USD)
最大连续亏损:
-60.04 USD (4)
每月增长:
6.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
60.04 USD (5.01%)
相对跌幅:
结余:
1.61% (60.04 USD)
净值:
1.61% (59.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD#
|152
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD#
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.92 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +122.65 USD
最大连续亏损: -60.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
6
100%
59
74%
100%
2.35
2.58
USD
USD
2%
1:500