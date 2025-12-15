- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
50 (90.90%)
損失トレード:
5 (9.09%)
ベストトレード:
43.25 USD
最悪のトレード:
-45.20 USD
総利益:
226.87 USD (1 414 pips)
総損失:
-163.65 USD (812 pips)
最大連続の勝ち:
15 (86.07 USD)
最大連続利益:
86.07 USD (15)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
23.39%
最大入金額:
46.53%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
60 分
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
34 (61.82%)
短いトレード:
21 (38.18%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
4.54 USD
平均損失:
-32.73 USD
最大連続の負け:
1 (-45.20 USD)
最大連続損失:
-45.20 USD (1)
月間成長:
1.26%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.00 USD
最大の:
47.47 USD (0.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.93% (46.60 USD)
エクイティによる:
3.32% (166.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|283
|GBPUSD
|177
|USDJPY
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.25 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +86.07 USD
最大連続損失: -45.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FundedNext-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
2
90%
55
90%
23%
1.38
1.15
USD
USD
3%
1:30