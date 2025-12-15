- Прирост
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
50 (90.90%)
Убыточных трейдов:
5 (9.09%)
Лучший трейд:
43.25 USD
Худший трейд:
-45.20 USD
Общая прибыль:
226.87 USD (1 414 pips)
Общий убыток:
-163.65 USD (812 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (86.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
86.07 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
23.39%
Макс. загрузка депозита:
46.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
34 (61.82%)
Коротких трейдов:
21 (38.18%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
4.54 USD
Средний убыток:
-32.73 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-45.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.20 USD (1)
Прирост в месяц:
1.26%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.00 USD
Максимальная:
47.47 USD (0.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.93% (46.60 USD)
По эквити:
3.32% (166.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|283
|GBPUSD
|177
|USDJPY
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedNext-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
